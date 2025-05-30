РФ получила от экспорта топлива втрое больше, чем Украина помощи от союзников, - BBC

Как отмечает издание, Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте нефти и газа в страны Запада, финансируя тем самым свою войну против Украины.

Данные, проанализированные BBC, показывают, что союзники Украины заплатили России за ее углеводороды больше, чем оказали помощи Киеву.

Отмечается, что доходы от продажи нефти и газа являются ключевыми для поддержки российской военной машины. Энергоносители составляют почти треть государственных доходов России и более 60% ее экспорта.

С началом полномасштабной войны союзники Киева ввели ряд санкций против РФ. В частности США и Великобритания запретили российские нефть и газ, а Евросоюз - импорт сырой нефти из РФ морем, но не запретил импорт газа.

Однако данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) свидетельствуют, что с 24 февраля 2022 года до 29 мая 2025 года РФ получила более 883 млрд евро доходов от продажи ископаемого топлива.

Из этой суммы 228 млрд евро от стран, которые ввели санкции и большинство - 208 млрд евро - именно от стран-членов ЕС.

Европейские страны продолжали прямой импорт российского газа по трубопроводу пока с 1 января 2025 года Украина не запретила транзит по своей территории. В то же время российскую нефть продолжают поставлять по трубопроводам в Венгрию и Словакию.

Российский газ продолжает поставляться в Европу в растущих объемах через Турцию. Так, по данным CREA, объем продаж вырос на 26,77% в январе и феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

Венгрия и Словакия также продолжают получать российский газ через турецкий трубопровод.

Несмотря на усилия Запада, в 2024 году доход России от продажи энергоносителей упал лишь на 5% по сравнению с 2023 годом, а объемы экспорта сократились лишь на 6%. Зато доходы от продажи газа через трубопроводы выросли на 9% в годовом исчислении.

В ЕС тем временем признают, что они до сих пор не применили строгие санкции в отношении российских нефти и газа, поскольку некоторые страны блока опасаются эскалации войны и потому, что закупка энергоносителей из РФ "дешевле в краткосрочной перспективе".

Следовательно, в новом, 17-м пакете санкций против России не было ограничений по импорту российского СПГ, но принята дорожная карта об окончательном прекращении импорта газа из России до конца 2027 года.

Кроме продолжения прямых продаж энергоносителей, часть российской нефти попадает на Запад после переработки в топливные продукты в третьих странах. Иногда нефть из РФ просто разбавляют сырой нефтью из других стран.

По данным CREA, они обнаружили три НПЗ в Турции и еще три в Индии, где происходит переработка российской нефти и дальнейшая продажа топлива из нее странам, которые ввели санкции против России. По оценкам, эти заводы приобрели российскую нефть на сумму 6,1 млрд евро для производства топлива и дальнейшей его продажи.