РФ получила китайские танкеры для вывоза нефти в Азию

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, продолжает покупать российское сырьё, несмотря на ужесточение западных санкций, которые Пекин назвал незаконными и односторонними. Китайские НПЗ в течение многих лет перерабатывали нефть из других стран, находящихся под санкциями Запада, таких как Иран и Венесуэла.

Российские министерства энергетики и транспорта отказались от комментариев. Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос агентства.

Потеряв европейский рынок нефти из-за санкций, Россия смогла переориентировать экспорт на покупателей на востоке, в первую очередь в Китае и Индии. Последняя стала основным покупателем Urals в последние месяцы, а российский сорт - преобладающим импортным ресурсом сырья в стране.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил в четверг на брифинге для прессы, что Индия будет покупать нефть везде, где она сможет обеспечить самую низкую цену.

Источники в отрасли сообщают, что индийские НПЗ покупают нефть Urals с поставкой в порты страны со скидкой в 15-20 долларов за баррель к североморскому эталону.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

В январе 2023 года цены на российскую нефть продолжили снижаться. По данным Bloomberg, российская нефть сорта Urals, являющаяся основой энергетического экспорта РФ, в прошлую пятницу, 6 января, подешевела до 37,8 долларов за баррель в порту Приморск на Балтийском море.

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