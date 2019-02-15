У РФ відреагували на загрозу санкцій Євросоюзу

У РФ вважають, що санкції ЄС не мають під собою підстави

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что поводы для введения новых санкций против России придумывают из ничего. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны - абсолютно не имеющие под собой основания. Потому что придумываются поводы из ничего", - считают в МИД РФ.

Напомним, дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

Также в Сенате США подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с агрессией в Украине. Новые ограничения могут затронуть банки, энергетические компании и суверенный долг. Кроме того, американские сенаторы рассчитывают ввести санкции против российских газовых проектов за рубежом.

РБК-Украина писало, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.