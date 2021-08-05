У РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами

У Держдумі РФ відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про те, щоб жителі Донбасу, які вважають себе росіянами, поїхали в Росію. Кажуть, що Україна ніколи не увійде ні в ЄС, ні в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал віце-спікера Держдуми Петра Толстого.

За його словами, без Росії "на цій території цивілізації не буде".

"Велика помилка людям залишатися жити в Україні, якщо вони так хочуть в Європу. Звичайно, я не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб всім це було зрозуміло", - написав він.

Толстой визнав, що частину України окупували.

"Україна в нинішньому вигляді - в окупованому, у відрізаному від Росії не має ніяких перспектив", - написав він.