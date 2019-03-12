РФ відправила 11 моряків на психологічну експертизу, - адвокат

Фото: Микола Полозов (з відкритих джерел)

11 березня заходи проводилися стосовно трьох моряків

Адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу для 11 захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколи Полозова.

За його словами, ФСБ призначила амбулаторну психолого-психіатричну експертизу стосовно 11 захоплених моряків.

"Слідче управління ФСБ призначило сьогодні проведення психолого-психіатричної експертизи стосовно ще трьох військовополонених українських моряків... Всього станом на поточний день слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу стосовно 11 військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Так, 11 березня заходи проводилися стосовно Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова.

Він також зазначив, що захист був проти призначення даної експертизи. Разом з тим, адвокатами були заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи.

Слідче управління ФСБ призначило сьогодні проведення психолого-психіатричної експертизи стосовно ще трьох військовополонених українських моряків. #POW Опубліковано Nikolai Polozov Понеділок, 11 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокати українських моряків зможуть зібрати перший пакет документів для направлення індивідуальних скарг в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) до середини березня.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що єдиний спосіб повернути заарештованих в Росії українських моряків- діяти через Європейський суд з прав людини.