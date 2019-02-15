У РФ є вікно для повернення до дотримання договору про ракети, - Столтенберг

Союзники по НАТО вкрай стурбовані триваючим порушенням договору з боку РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть шестимесячное окно для возвращения к соблюдению ракетного договора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу альянса.

По словам генсека, все союзники по НАТО крайне обеспокоены продолжающимся нарушением Россией этого договора.

"Важно встретиться с Россией, а также обсудить сложные вопросы, включая нарушение Договора о РСМД. Диалог всегда важен, но особенно когда напряженность высока, как сейчас. Я ожидаю, что вопрос договора о ракетах будет, конечно, одним из основных вопросов, которые будут рассмотрены в ходе встречи. Потому что все союзники крайне обеспокоены продолжающимся нарушением Россией этого договора", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что РФ продолжает развертывать в Европе новые ракеты, которые трудно обнаружит.

"Главное послание НАТО сейчас - это то, что Россия должна вернуться в режим соблюдения. И есть шестимесячное окно, потому что процесс вывода займет шесть месяцев. И поэтому у России есть возможность вернуться в режим соблюдения. И это лучший и самый эффективный способ сохранить Договор о РСМД", - заявил генсек НАТО.

Он также добавил, что НАТО готовится к миру без ракетного договора и с большим количеством российских ракет и не собирается развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

Напомним, ранее Европейский парламент осудил нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности. ЕП призывает РФ вернуться к полному соблюдению обязательств по договору.

Как писало РБК-Украина ранее, страны НАТО в связи с выходом США и России из договора о ликвидации ракет предпримут скоординированные и оборонительные действия.

Добавим, генсек НАТО подчеркивал, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе.