РФ в черговий раз використала Інтерпол для політичних переслідувань, - МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Росія в черговий раз використала Інтерпол для політичних переслідувань громадян України. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу МВС.

Таким чином Аваков прокоментував затримання польськими органами на прикордонному пункті "Ягодин-Дорогуськ" українського активіста Ігоря Мазура.

Міністр повідомив, що Росія відкрила статті 2 і 3 статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання в справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

Аваков зазначив, що МВС України "привернула увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу РФ неправомірно використовувати канали та інструменти Інтерполу для політично мотивованих переслідувань громадян України".

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що в Польщі за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Як повідомила Денисова, Мазура затримали на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. Денисова звернулася до Міністерства закордонних справ України із закликом максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура.

Додамо, до 12 листопада відбудеться судове засідання з питання про обрання запобіжного заходу активісту Ігорю Мазуру у вигляді тимчасового арешту. Лише після цього відбудеться друге судове засідання щодо його екстрадиції в Російську Федерацію.