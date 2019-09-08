РФ звинуватила Facebook і Google втручання у вибори

Росія звинуватила Google і Facebook у поширенні політичної реклами в день тиші місцеві перед виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що Роскомнадзор визнав це втручанням іноземних компаній в політичний процес. Зокрема, у російському відомстві заявили, що на рекламних майданчиках Google і Facebook фіксувалися випадки розповсюдження політичної реклами в день тиші у Росії.

Зазначено, що політична реклама з'являлася в пошуковику Google, соцмережі Facebook і на відеохостингу YouTube, що належить Google.

"Дані дії можна розглядати як втручання у суверенні справи Росії і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Російській Федерації. Такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими", - заявили в РКП.