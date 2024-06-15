РФ обстреляла село под Волновахой: три человека погибли, пятеро ранены

15 июня оккупанты обстреляли деревню Улаклы Волновахского района Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Великоновоселковскую СВА, Донецкую облпрокуратуру.
"Сегодня произошел ужасный обстрел села Улаклы Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении СВА.
Из-за обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) кассетными боеприпасами пострадала центральная часть села.
"Три человека погибли, пятеро получили ранения. Все пострадавшие - мирные жители, оказавшиеся в зоне поражения во время обстрела", - добавили в СВА.
На место трагедии оперативно прибыли спасательные службы, медики и местные власти. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания неотложной помощи.
15 июня армия РФ обстреляла с. Улаклы Волновахского района. Предварительно, враг использовал РСЗО "Смерч" с кассетными суббоеприпасами.
"Попадание средств поражения произошло по территории частного сектора. В результате атаки на огороде погибли 30-летний мужчина и 39-летняя женщина. Еще одна жительница 32 лет от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, умерла во время транспортировки в больницу", - рассказали в облпрокуратуре.
Ранения разной степени тяжести получили 5 граждан, которые в это время находились возле местного магазина - мужчины в возрасте от 27 до 63 лет доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Последствия обстрела села Улаклы 15 июня (t.me/VadymFilashkin)
Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. Оккупанты не оставили своей главной цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 14 июня российские оккупанты нанесли удар по городу Селидово Донецкой области. В результате атаки есть пострадавшие.
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