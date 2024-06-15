РФ обстреляла село под Волновахой: три человека погибли, пятеро ранены

"Сегодня произошел ужасный обстрел села Улаклы Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении СВА.

Из-за обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) кассетными боеприпасами пострадала центральная часть села.

"Три человека погибли, пятеро получили ранения. Все пострадавшие - мирные жители, оказавшиеся в зоне поражения во время обстрела", - добавили в СВА.

На место трагедии оперативно прибыли спасательные службы, медики и местные власти. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания неотложной помощи.

Подробности обстрела

15 июня армия РФ обстреляла с. Улаклы Волновахского района. Предварительно, враг использовал РСЗО "Смерч" с кассетными суббоеприпасами.

"Попадание средств поражения произошло по территории частного сектора. В результате атаки на огороде погибли 30-летний мужчина и 39-летняя женщина. Еще одна жительница 32 лет от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, умерла во время транспортировки в больницу", - рассказали в облпрокуратуре.

Ранения разной степени тяжести получили 5 граждан, которые в это время находились возле местного магазина - мужчины в возрасте от 27 до 63 лет доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Последствия обстрела села Улаклы 15 июня (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. Оккупанты не оставили своей главной цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 14 июня российские оккупанты нанесли удар по городу Селидово Донецкой области. В результате атаки есть пострадавшие.