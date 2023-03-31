РФ обстреляла Краматорск, утром из танка била по Авдеевке: есть жертва и раненые

Краматорск

"По северу россияне нанесли удар по Краматорску - повреждено 8 частных домов, без жертв", - рассказал он.

Как рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко, последствия ночного вражеского удара по Краматорску - повреждены 25 частных домов.

Авдеевка

По словам Кириленко, утром зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город получил танковые обстрелы - есть повреждения, но никто не пострадал.

Бахмут и Константиновка

На Горловском направлении известно о 1 погибшем и 5 раненых в Бахмуте. Константиновка получила два артобстрела - ранен 1 человек, повреждено госпредприятие и здание завода.

Как сообщалось, Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров.

При этом на следующей неделе из Авдеевки планируют принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются.