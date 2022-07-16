РФ обстріляла зранку Нікополь: випущено більше півсотні ракет, є жертви

Російські військові вранці суботи, 16 липня, обстріляли Нікополь Дніпропетровській області. Окупанти випустили по місту 53 ракети, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній", - розповів він.

За його словами, місто РФ обстріляла з "Градів", випустивши 53 ракети.

"Російська орда ранком ударила по Нікополю з "Градів". Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах", - додав він.