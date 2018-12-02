РФ обстріляла "Бердянськ" в нейтральних водах, - Bellingcat

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Росія обстріляла український корабель у нейтральних водах, а не в "територіальному морі"

Розслідування показало, що прикордонники РФ застосували зброю на ураження проти корабля ВМС України "Бердянськ" в нейтральних водах, а не в "територіальному море" Росії, як заявили в ФСБ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bellingcat.

Повідомляється, що 26 листопада 2018 ФСБ опублікувало свою версію того, що сталося біля Керченської протоки. У заяві зазначалося, що російський прикордонний катер "Ізумруд" відкривав вогонь по українському кораблю "Бердянськ" у 20:55 за місцевим часом. Також були вказані точні координати - Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД. ФСБ стверджувало, що це є "територіальним морем" РФ.

"Дані ФСБ, якщо вони правильні, показують, що "Бердянськ" у момент обстрілу перебував у 22,72 км від узбережжя Криму, більш ніж в 500 метрах за межами територіальних вод, які, за версією Росії, належать їй", - сказано в розслідуванні.

Також журналісти-розслідувачі спиралися на дані радіоперехоплення, що були оприлюднені СБУ й кадрами, що були зняті з малого морського танкера "Дон", в момент свідомого навалу на український буксир "Яни Капу".

"З урахуванням даних геолокаціі в відеоматеріалах українські кораблі дійсно заходили в територіальні води, які, за твердженням Росії, належать їй - в прилеглі як до Криму, так і до материкової частини Росії в Керченській протоці", - заявили в розслідуванні.

Проаналізувавши кадри з борту "Дон" розслідувачі прийшли до висновків, що прикордонники РФ таранили український буксир в загальній складності не менше 4 разів.

Нагадаємо, Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі. МЗС України зазначає, що Росія фактично закрила доступ до Азовського моря своїми діями.