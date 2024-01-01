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РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО

Фото: РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131.

Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

В новогоднюю ночь силам ПВО удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БПЛА - 87 из 90.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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