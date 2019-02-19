У РФ назвали причину етапування Балуха в Краснодар

Москалькова розповіла про стан здоров'я Балуха

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Владимир Балух отправлен к месту отбывания наказания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, адвокат Балуха проинформирован о его отправке к месту отбывания наказания.

"Я понимаю тревогу и то волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха. Однако, согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия заключенного", - сказала она.

Москалькова рассказала о состоянии здоровья Балуха. По ее словам, он чувствует себя нормально..

"Как только Владимир Балух окажется на месте, об этом также незамедлительно будет сообщено его адвокату и родным", -заявила она.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар.

Сообщалось, что защитники Владимира Балуха пытались выяснить причины его этапирования из керченской колонии.