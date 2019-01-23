У РФ назвали помилкою присвоєння звання професора патріарху Кирилу

Фото: патріарх Кирило (kremlin.ru)

РАН назвала помилковою інформацію про присвоєння звання почесного професора предстоятелю РПЦ

Російська академія наук (РАН) назвала помилковою інформацію про присвоєння звання почесного професора предстоятелю Російської православної церкви Кирилу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РАН.

"Президія Російської академії наук повідомляє, що анонс засідання президії РАН, оголошений апаратом РАН і розісланий прес-службою РАН 18 січня, містив неправдиву інформацію про присвоєння звання "Почесний професор РАН" святішому патріарху Московському і всієї Русі Кирилу", - сказано в публікації.

Нагадаємо, РАН 18 січня оголосила про те, що урочиста церемонія присвоєння звань Кирилу і Матвієнко відбудеться 22 січня.

21 січня повідомлялося, що голосування про присвоєння предстоятелю Російської православної церкви Кирилу звання почесного професора Російської академії наук скасовано. Тоді порядок денний засідання президії РАН 22 січня змінили. Зокрема, перед тим, як присвоювати звання почесного професора РАН патріарху Кирилу, в РАН мають намір визначитися зі статусом і процедурою присвоєння цих звань.