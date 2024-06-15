РФ больше всего штурмует Покровское направление: в Генштабе рассказали о ситуации

"Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается на Покровском направлении. Там произошла почти треть всех боестолкновений за сегодня. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 44", - говорится в сообщении.

В частности, бои ведутся в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

"Семь атак отбиты, восемь - еще продолжаются", - добавили в Генштабе.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловского, Андреевки, Грековки и Невского.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки, где ведется бой.

Также, оккупанты проявляют активность на Краматорском направлении, а именно в районе Часового Яра. Продолжается два боестолкновения.

На Кураховском направлении количество попыток агрессора улучшить свое тактическое положение увеличилось до шести. Все - неудачные.

На Времивском направлении за сегодня отражены семь атак врага, в частности, в районах Старомайорского, Сладкого и Урожайного.

Что было до этого

Согласно сводке Генштаба ВСУ на 10:00, российские военные продолжают давить на Харьковском направлении. В то же время, самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении.

Тогда сообщалось, что произошло 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 18 дронов-камикадзе.