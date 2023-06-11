РФ научилась обходить санкции, на нее нужно дожать, - Игнат о производстве ракет

"Ракет высокоточных, дальнобойных - Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал", которые могут доставать далеко внутрь страны и бить точно, противник не имел достаточно. Когда он атаковал нашу критическую инфраструктуру, то использовал фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения", - рассказал Игнат.

После этого, как отметил спикер Воздушных сил, весной враг сделал небольшую паузу во время которой нарастил производство ракет. Согласно новым данным разведки, сейчас Россия имеет уже больше и "Кинжалов", и "Калибров".

"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями", - добавил Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, Россию удастся поставить на место тогда, когда санкции начнут работать комплексно, а их эффективность - будет контролироваться.

Как быстро Россия может производить ракеты

По словам спикера, даже если враг имеет достаточное количество комплектующих, процесс производства не быстрый. Например, крылатая ракета фактически беспилотный самолет, который необходимо довольно долго собирать.

"Пока соберут, пока опробуют, пока протестуют, пока доставят на носителе это все… Соответственно, это занимает определенное время", - отметил спикер Воздушных сил.

Сколько ракет у России?

По состоянию на 3 июня в российских запасах остались: