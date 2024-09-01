РФ учит учителей выявлять проукраинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС

"В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением"", - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, учителей учили куда обращаться в случае, если они обнаружили "не лояльных детей", а также - как через них выходить на взгляды их родителей.

В ЦНС резюмировали, что враг фактически планирует через детей узнавать информацию о проукраинском движении.

"(Враг - тед) не понимает, что таково большинство населения на временно оккупированных территориях" - отметил информационный ресурс.

Кроме того, в конце публикации Центр национального сопротивления призвал провести дома беседы с детьми, а также сообщать об учителях, работающих на врага.