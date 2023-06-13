У ВСУ успехи на фронте. Маляр назвала районы, где сейчас продолжаются бои
Украинские военные сейчас ведут бои на четырех направлениях, а оккупанты пытаются помешать продвижению украинских сил обороны, используя авиацию и минируя поля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.
По ее словам, сейчас продолжаются бои в районах:
- Малая Токмачка, Новоданиловка, близ Макаровки (Ореховское направление);
- Марьинка (Марьинское направление);
- Ягодное (Бахмутское направление);
- Веселое (Лиманское направление).
Тактика врага
Как рассказала Маляр, оккупанты делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. Поэтому враг активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.
"Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами", - рассказала замминистра обороны.
Все это, как отметила Маляр, сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе.
Успехи ВСУ на фронте
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные успешно продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. В частности:
- на Бахмутском направлении (в районе Берховского водохранилища) на 250 м;
- на Торецком направлении - на 200 м;
- на Бердянском направлении - от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль составила до 3 кв. км.
Силам обороны удалось освободить уже 7 населенных пунктов в двух областях - Лобково, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).
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