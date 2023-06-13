У ВСУ успехи на фронте. Маляр назвала районы, где сейчас продолжаются бои

Украинские военные сейчас ведут бои на четырех направлениях, а оккупанты пытаются помешать продвижению украинских сил обороны, используя авиацию и минируя поля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, сейчас продолжаются бои в районах:

Малая Токмачка, Новоданиловка, близ Макаровки (Ореховское направление);

Марьинка (Марьинское направление);

Ягодное (Бахмутское направление);

Веселое (Лиманское направление).

Тактика врага

Как рассказала Маляр, оккупанты делают все, чтобы удержать захваченные ими позиции. Поэтому враг активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

"Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами", - рассказала замминистра обороны.

Все это, как отметила Маляр, сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе.

Успехи ВСУ на фронте

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные успешно продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. В частности:

на Бахмутском направлении (в районе Берховского водохранилища) на 250 м;

на Торецком направлении - на 200 м;

на Бердянском направлении - от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль составила до 3 кв. км.

Силам обороны удалось освободить уже 7 населенных пунктов в двух областях - Лобково, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).