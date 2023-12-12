РФ пытается показать наличие напряженности между руководством Украины, - ISW

Так, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин необоснованно заявил, что высокопоставленные западные чиновники обсуждают замену президента Украины Владимира Зеленского другим высокопоставленным украинским военным или политическим чиновником.

По мнению аналитиков ISW, такими заявлениями российские источники пытаются дискредитировать украинское руководство и ослабить поддержку Украины странами Запада.

Слухи о "конфликте" между Зеленским и Залужным

Напомним, отдельные СМИ недавно начали писать о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным. В частности, это произошло после статьи Залужного для The Economist, в которой он рассказал, что боевые действия в Украине заходят в тупик.

Источники РБК-Украина подтвердили, что отношения между Залужным и Зеленским в последнее время ухудшились, но не так сильно, как об этом пишут отдельные западные СМИ.

При этом в НАТО не считают, что различия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение, так как Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский - из политической.

В НАТО также убеждены, что Россия сейчас пытается максимально усилить такие разногласия между политическим и военным руководством, поскольку если речь идет о "тупике" на фронте, следовательно, по версии России, это означает, что Украина проигрывает, а РФ выигрывает войну.