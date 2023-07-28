РФ накапливает силы для атак на инфраструктуру и прибрежную зону Украины, - Гуменюк

"Враг накапливает силы, чтобы усилить атаки на нашу инфраструктуру, прибрежную зону и т.д. Из радиоперехватов мы слышим, что оккупанты предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования к украинским портам", - сказала Гуменюк.

Она также добавила, что находившийся в последние дни мощный шторм принес к побережью Черного моря немало российских мин.

"В течение минувших двух дней у наших берегов подорвалось более 10 вражеских мин. Только две из них были уничтожены контролируемыми. В связи с тем, что сейчас ограничен доступ украинцев к побережью, никто не пострадал" - рассказала спикер.

По ее словам, опасность есть и не только из-за шторма, но еще и потому, что оккупанты начали ставить больше мин.

Также Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе. Там россияне прячут свою технику за домами гражданских жителей. Кроме того, оккупанты минуют окрестности сел, чтобы мирные украинцы не смогли покинуть свои населенные пункты.

"Однако мы все равно успешно работаем по артиллерии оккупантов, когда те выводят свое оружие на огневые позиции. Морально-психологический дух россиян, находящихся на Кинбурнской косе, крайне низок. Там не проводится ротация из-за нехватки личного состава. Поэтому они купили билет в один конец", - отметила спикер.

Атаки РФ по Украине

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно атакуют Украину. Больше всего ударов враг наносит по южным регионам.

В частности, атаки россиян направлены на порты Украины. Они бьют по инфраструктуре и хранилищам с зерном.

Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, в результате таких вражеских обстрелов на юге страны уже повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.