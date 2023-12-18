РФ накапливает ракеты разных типов для атак по Украине, - Игнат

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что РФ, используя различные способы поражения, готовится к очередному массированному удару по Украине, Игнат отметил, что выяснить замыслы врага не так просто.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", - сказал спикер.

По его словам, по сравнению с осенью этого года, то летом было более "жарко" в контексте российских атак.

"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, примененные в атаках на Киев", - отметил Игнат.

Также спикер подчеркнул, что у россиян сейчас достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.

"Ну и мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты, конечно, враг должен и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши способности по сбитию ударных БПЛА", - добавил он.

Запасы ракет в РФ

В середине ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал о том, что враг мог накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет. Согласно данным ГУР, Россия в месяц может производить около 100 ракет.

"Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или, может, даже 900 (ракет, - ред.). Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - пояснил Игнат.