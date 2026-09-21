RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ накапливает баллистические ракеты для новых ударов зимой, - Bloomberg

11:20 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: ракетный обстрел (GettyImages)

Россия сократила удары баллистическими ракетами и усилила атаки реактивными дронами. Это может свидетельствовать о накоплении ракет для зимних ударов по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новая тактика РФ

По данным Bloomberg, российские войска с августа стали значительно реже использовать баллистические ракеты, которые способны наносить серьезный ущерб украинской инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам.

Одновременно Россия чаще применяет реактивные беспилотники. Такое изменение характера атак может указывать на то, что Москва сохраняет часть ракетных запасов для дальнейшего использования.

Возможные удары зимой

В Bloomberg допускают, что накопленные ракеты Россия может применить против объектов электро- и теплоэнергетики в холодный период. Обычно зимний сезон в Украине начинается с конца октября или начала ноября.

На этом фоне одним из ключевых рисков остается нехватка ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot. Именно эти средства необходимы для противодействия баллистическим ракетам.

Таким образом, сокращение количества баллистических ударов сейчас не обязательно означает снижение ракетной угрозы.

По оценке Bloomberg, изменение интенсивности их применения может быть связано с подготовкой России к новому этапу воздушных атак в зимний период.

Напоминаем, что ранее сообщалось, что Россия намерена существенно увеличить выпуск ударных средств "Дань-Т", что в сочетании с другими видами ракет и дронов может усилить нагрузку на украинскую ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине