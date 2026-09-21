РФ накапливает баллистические ракеты для новых ударов зимой, - Bloomberg

Новая тактика РФ

По данным Bloomberg, российские войска с августа стали значительно реже использовать баллистические ракеты, которые способны наносить серьезный ущерб украинской инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам.

Одновременно Россия чаще применяет реактивные беспилотники. Такое изменение характера атак может указывать на то, что Москва сохраняет часть ракетных запасов для дальнейшего использования.

Возможные удары зимой

В Bloomberg допускают, что накопленные ракеты Россия может применить против объектов электро- и теплоэнергетики в холодный период. Обычно зимний сезон в Украине начинается с конца октября или начала ноября.

На этом фоне одним из ключевых рисков остается нехватка ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot. Именно эти средства необходимы для противодействия баллистическим ракетам.

Таким образом, сокращение количества баллистических ударов сейчас не обязательно означает снижение ракетной угрозы.

По оценке Bloomberg, изменение интенсивности их применения может быть связано с подготовкой России к новому этапу воздушных атак в зимний период.