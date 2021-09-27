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РФ почала масштабні військові навчання в окупованому Криму

Автор: Марія Кучерявець

Росія розпочала масштабні навчання десантників на території окупованого Криму. В них візьмуть участь майже 2 тисячі військових РФ та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Відомо, що окупанти проводитимуть тренування протягом трьох днів на полігоні Опук в східній частині Криму.

"Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в ході якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що навчання розпочнуться з так званого "марш-кидка підрозділів" до місця виконання завдань, для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка".

Так, окупаційні війська проводитимуть навчання вдень та вночі, а в кінцевому етапі РФ планує "відпрацювати заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику" вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.

Крім того, РФ планує залучити різні види зброї. Зокрема, автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30 та снайперське озброєння.

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