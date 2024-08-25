РФ набирает своих солдат в фейковые ВУЗы на оккупированных территориях Украины, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты пытаются заполнить свои фейковые университеты солдатами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Информационный ресурс отметил, что большинство солдат российской оккупационной армии не имеют высшего образования. Следовательно, россияне в принудительном порядке зачисляют захватчиков в фейковые ВУЗы на оккупированных территориях Украины.
Кроме того, к так называемым "университетам" нет очереди из абитуриентов, а само поступление является формальностью, поскольку экзамены не предусмотрены.
"Следовательно оккупанты формируют списки солдат, которые якобы добровольно поступили учиться в эти заведения", - говорится в сообщении.
Также в Центре национального сопротивления призвали сообщать о педагогическом составе этих университетов, "чтобы никто из предателей не ушел от ответственности".
Напомним, что российские оккупанты вводят во всех школах на оккупированных территориях Украины обязательную военную подготовку украинских детей.
Ранее также сообщалось о наборе в "Юнармию" РФ около сотни тысяч украинских подростков.
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