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РФ змінює свої стратегії перед новим наступом, - Міноборони України

Фото: заступник Міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Росія концентрує свої війська для чергового наступу на Україну, а також готує медичну інфраструктуру для обслуговування поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника Міністра оборони Ганни Маляр в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Вона зазначила, що зараз окупанти активно готуються до нової атаки на сході нашої країни.

"Вони не тільки концентрують своє озброєння і військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для нанесення можливих ракетних ударів", - сказала Маляр.

Також заступник голови МОУ додала, що Кремль займається переміщенням своїх військ, а також змінює свої стратегії.

"Вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - додала вона.

Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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