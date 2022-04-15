РФ змінює свої стратегії перед новим наступом, - Міноборони України

Вона зазначила, що зараз окупанти активно готуються до нової атаки на сході нашої країни.

"Вони не тільки концентрують своє озброєння і військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для нанесення можливих ракетних ударів", - сказала Маляр.

Також заступник голови МОУ додала, що Кремль займається переміщенням своїх військ, а також змінює свої стратегії.

"Вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - додала вона.