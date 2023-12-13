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РФ имеет пять мест для запуска "шахедов", их может стать больше, - британская разведка

Фото: РФ может добавить новые площадки для запуска "шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия запускает дроны-камикадзе типа Shahed по Украине с пяти площадок. Таких мест может стать больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

В Британии напоминают, что 12 декабря Россия запустила 15 "шахедов" из Балаклавского района Крыма. Это новая площадка запуска дронов к югу от Севастополя.

Россияне использовали мыс Чауда в Крыму для запуска "шахедов" с начала сентября 2023 года. А 5 декабря оккупанты заявили, что якобы перехватили 41 беспилотник в районе Крыма, в частности, у мыса Чауда.

Британская разведка отмечает, что Балаклава является пятым официально подтвержденным местом запуска "шахедов". Кроме мыса Чауда, площадки находятся в Ейске (Краснодарский край), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) и Курске.

В разведке считают, что РФ рассредоточит свои возможности для запуска БПЛА на нескольких локациях, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

"Россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки, заставляя Украину адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем", - говорится в сообщении.

Ночные обстрелы Украины

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, этой ночью оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы (Крым). Все дроны были сбиты. Большинство из них "приземлили" в Одесской области, также работала ПВО в Хмельницкой области.

В Одессе упали обломки вражеского дрона на территорию коммунального авторемонтного предприятия. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. В результате атаки пострадали двое рабочих предприятия. В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры.

Кроме того, российские захватчики атаковали Киев ракетами. В Офисе президента отмечают, что это были ракеты 48Н6, которые россияне выпустили из зенитного комплекса С-400. Вероятно, целью оккупантов был объект критической инфраструктуры.

Из-за падения обломков ракет есть повреждения по меньшей мере в трех районах. По последним данным, в результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

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