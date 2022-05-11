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РФ позбавила Україну можливості постачати газ до Донецької та Луганської областей

Фото: газопостачання в Донецьку та Луганську область було заблоковане через Росію (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Представники країни-агрессора перекрили можливість постачання газу жителям Донецької та Луганської областей з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника газотранспортної системи України Сергія Макогона.

"На окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ "Шебелінка - Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей", - розповів Макогон.

Він стверджує, що такі дії з боку окупантів фактично позбавили Україну можливості постачати газ на територію Донецької та Луганської областей.

"Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій", - наголосив Макогон.

Раніше ми повідомляли, що Оператор ГТС України (ОГТСУ) припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" у Луганський області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

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ЛуганськДонецька областьГазВійна Росії проти України