На востоке обострение: РФ бросила силы на прорыв в нескольких направлениях, - ОСУВ "Хортица"
Российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на востоке. На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Как сообщает ОСУВ "Хортица", на Покровском направлении враг пытается использовать численное преимущество для продвижения вглубь украинских позиций.
Зафиксированы атаки в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Коптево, Разино, Елизаветовка и Малиновка. В частности, с использованием трех боевых бронированных машин оккупанты пытались атаковать в направлении Новооленевки и Новоторецкого, однако украинские военные нанесли огневое поражение - техника врага была уничтожена или повреждена.
Кроме того, атаки продолжались возле Удачного, Орехового и Алексеевки.
По данным, российские войска продолжают накопление резервов для новых наступлений, однако украинские силы обороны удерживают позиции и принимают меры для стабилизации линии фронта.
На Новопавловском направлении ситуация не менее напряженная. Враг сосредотачивает основные силы в районах Свободного Поля, Богатыря, Комара, Шевченково и вблизи Запорожья (Донецкой области).
Здесь продолжаются тяжелые бои, российская армия пытается использовать численное преимущество и продолжить наступательные действия.
Несмотря на интенсивность атак, украинские военные держат оборону, сохраняя контроль над ситуацией.
Ситуация на фронте
Напомним, что за последние сутки на фронте зафиксировали 188 боевых столкновений.
Больше всего враг активен на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Вчера, 20 июня, захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и осуществили 4997 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 68 - из РСЗО.
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