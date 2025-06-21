На востоке обострение: РФ бросила силы на прорыв в нескольких направлениях, - ОСУВ "Хортица"

Российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на востоке. На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Как сообщает ОСУВ "Хортица", на Покровском направлении враг пытается использовать численное преимущество для продвижения вглубь украинских позиций.

Зафиксированы атаки в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Коптево, Разино, Елизаветовка и Малиновка. В частности, с использованием трех боевых бронированных машин оккупанты пытались атаковать в направлении Новооленевки и Новоторецкого, однако украинские военные нанесли огневое поражение - техника врага была уничтожена или повреждена.

Кроме того, атаки продолжались возле Удачного, Орехового и Алексеевки.

По данным, российские войска продолжают накопление резервов для новых наступлений, однако украинские силы обороны удерживают позиции и принимают меры для стабилизации линии фронта.

На Новопавловском направлении ситуация не менее напряженная. Враг сосредотачивает основные силы в районах Свободного Поля, Богатыря, Комара, Шевченково и вблизи Запорожья (Донецкой области).

Здесь продолжаются тяжелые бои, российская армия пытается использовать численное преимущество и продолжить наступательные действия.

Несмотря на интенсивность атак, украинские военные держат оборону, сохраняя контроль над ситуацией.