РФ бросает в "мясные атаки" под Авдеевкой незащищенную пехоту "Шторм-Z", - ISW

Эксперты отмечают, что сформированы штурмовые подразделения "Шторм-Z" в основном из новобранцев-пленников. Их же бросают в лобовые атаки.

Это 30 октября подчеркнул спикер Таврической группировки полковник Александр Штупун. Он отметил, что враг готовится к "мясным атакам" - лобовым атакам пехоты под Авдеевкой. Оккупанты тренируют штурмовые подразделения для будущих штурмов без экипировки.

Ссылаются в ISW на российского "военкора", убеждающего, что находится на Авдеевском направлении. Он отмечает, что "мясные атаки" - это когда российские пехотные силы атакуют без артиллерийской поддержки.

Он утверждал, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой российский военкор утверждал, что штурмовые отряды "Шторма-Z" на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он критиковал плохую подготовку русских военных подразделений "Шторма-Z" и нежелание офицеров учесть предложения командиров при назначении им боевых задач.

По словам российского "военкора", подразделения "Шторма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

Оба "военкора" отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак.

Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Шторма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.

В Институте отмечают, что неоднократно сообщалось о том, что эти подразделения неэффективны.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

Вчера сообщалось, что под Авдеевкой российские войска перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. В ближайшие дни на этом участке фронта ожидается новая волна вражеских штурмов.