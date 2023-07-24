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РФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: ранены 7 человек, один ребенок погиб

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 24 июля, кассетными боеприпасами обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены 7 человек, один ребенок погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере семеро гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что среди раненых - четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии. Позже Кириленко сообщил, что ребенок погиб.

"Около 19 часов россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - написал глава области.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты регулярно наносят удары по региону. При этом под огонь попадают не только прифронтовые населенные пункты, но и те города, которые находятся в относительном тылу.

Недавно в результате вражеских ударов погибли 4 гражданских: в Софиевке, Авдеевке, Торецком и Федоровке. Еще 11 человек получили ранения.

Также российские оккупанты уничтожили Дворец культуры во Часовом Яру. Здание использовали в качестве городского гуманитарного штаба и оказания медицинской помощи.

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