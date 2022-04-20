РФ хоче зібрати для наступу на Донбас війська, яких буде в рази більше ВСУ

Відповідаючи на запитання щодо планів РФ мобілізувати достатню для наступу на Донбасі кількість живої сили, офіцер звернув увагу, що за всіма правилами ведення наступальних операцій атакуюча сторона повинна мати більшу кількість військ принаймні втричі.

"Але зважаючи на теперішні бойові дії, сучасний рівень озброєння, техніки, можливостей авіації, така перевага має бути більшою принаймні в 4-5 рази. Саме це Росія і намагається зараз зробити", - сказав він.

Щоб домогтися успіху, противник перекидає в Україну озброєння, військову техніку з центральних і східних регіонів РФ, каже полковник.

"Крім того, там проводиться прихована мобілізація, активне вербування людей – передусім колишніх учасників бойових дій у Сирії, Афганістані, Чечні. Їм пропонується високе грошове забезпечення тощо", - додав спікер Міноборони.

Також українські військові знають про спроби Росії мобілізувати людей, які проживають в окремих районах Луганської та Донецької областей, підконтрольних "Л/ДНРівцям".

"Окупаційна влада буквально затримує громадян на вулицях, в транспорті тощо. Ці люди найчастіше ніколи навіть не тримали в руках зброї. Тобто робиться все, аби зібрати таке угруповання. Але чи зможе Росія врешті це зробити - час покаже", - резюмує Мотузяник.