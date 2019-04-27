РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, - Кулеба

Посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що своїми заявами про намір роздавати громадянство РФ усім українцям за спрощеною процедурою президент РФ намагається призвести до подальшої ескалації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Кулеба зазначив, що якби Росія хотіла досягти компромісу й врегулюванню конфлікту, то вона б в даний час утримувалась від ескалації й залишила новому президенту України "простір для дипломатичного маневру".

"Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, і тому продовжує ускладнювати правила гри", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.