РФ хочет вывезти украинских детей в Крым, чтобы "прикрываться" ими во время наступления ВСУ, - Лубинец
Россия намерена вывезти украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Крым, чтобы попытаться усложнить продвижение украинских войск по территории полуострова во время предстоящего контрнаступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Под предлогом угрозы постоянных обстрелов ФСБ РФ могут реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из новых ТОТ и приграничных с Россией регионов в Крым", - написал он.
Лубинец отметил, что детей планируется разместить на летний период в лагерях и базах отдыха на полуострове.
Цели депортации детей россиянами
- Создать условия для уменьшения рисков от ожидаемого контрнаступления ВСУ на крымском направлении.
- Дискредитировать Силы обороны и представить Украину как террористическую страну.
Так, в информационной среде уже ходят пророссийские нарративы, якобы это Украина самостоятельно подорвала Каховскую ГЭС. В качестве аргументов приводится то, что россияне контролировали ГЭС и больше всего вреда подрыв нанес оккупированным городам.
"То есть фактическое похищение украинских детей должно иметь вид "миссии спасения". При этом ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо расположить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", - написал Лубинец.
Омбудсмен отметил, что, по мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским защитникам возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления оккупантов, значительно ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ по территории Крыма. Это также может позволить, в случае необходимости, провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать Силы обороны перед мировым сообществом.
Таким образом, в Госдуме РФ уже инициировали соответствующее обращение к правительству об организации эвакуации детей из приграничных с Украиной регионов в летние лагеря и другие заведения на территории Крыма.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук даже сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.
Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.
А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
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