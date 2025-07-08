РФ хочет использовать слабые стороны европейских демократий, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в своей речи по случаю 75-й годовщины членства страны в Совете Европы обвинил Россию в попытке использовать "слабые стороны европейских демократий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Россия стремится использовать слабости наших демократий и уязвимость наших обществ, пропагандируя теории заговора, ставя под сомнение наши демократические системы и обостряя разногласия между нашими народами", - сказал Вадефуль.

Глава МИД Германии отметил, что российский диктатор Владимир Путин "отказывает своим гражданам в базовых демократических правах и защите Европейской конвенции по правам человека", именно поэтому члены Совета Европы решили исключить Россию в марте 2022 года, всего через месяц после того, как она начала вторжение в Украину.

"Наши демократические свободы - это наша сила. Вот почему они сейчас подвергаются нападениям, как никогда раньше. И именно поэтому мы должны их защищать", - подчеркнул Вадефуль.