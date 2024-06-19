РФ хочет не только снаряды и ракеты. Эксперт объяснил, зачем Путину новый договор с КНДР

По его словам, глава Кремля заключил договор с КНДР не столько с целью привлечь северокорейские войска к войне против Украины, сколько получить снаряды, ракеты и, на этот раз, технику.

"У России большие проблемы, у нее почти опустошены центры хранения техники. Если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, то скоро наступит момент, когда она уйдет в минус и не сможет компенсировать потери. Одна из стран, которая может передать военную технику, - это именно КНДР", - уточнил Коваленко.

При этом он добавил, что для северокорейского диктатора Ким Чен Ына такой договор - репутационный шаг, поскольку пропаганда КНДР представит все так, будто Путин приезжал умолять о помощи.

"А еще это возможность на каких-то условиях выбить что-то новое. Это живая валюта, драгоценные металлы, даже криптовалюта и много чего другого. А также расширить номенклатуру технологий, в которых заинтересована КНДР", - считает эксперт.