РФ будет готовиться к обострению, чтобы о чем-то отчитаться на годовщину вторжения, - Данилов

"Дело в том, что для них (россиян - ред.) какие-то даты выдающиеся. Вы знаете, что ближайшие три недели - это дата 24 февраля, когда они начали эту бессмысленную активную войну против нашего народа", - сказал Данилов.

По его словам, на эту годовщину им нужно о чем-то отчитываться перед населением, чтобы привлекать в армию. Поэтому сейчас у них большое желание отличиться какими-то победами до 24 февраля.

"Именно об этом мы говорим с учетом того, что они то к столетию создания СССР, 22 декабря, собирались что-то делать, то к дате Путина на 7 октября собирались что-то делать. У них постоянно есть даты, которые для них выдающиеся. Но даты проходят, а решения тех вопросов, которые они хотели бы решить, нет", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что, по информации разведок, "мы понимаем, что россияне будут готовиться к обострению".

"Хватит ли у них сил? Я могу сказать, что та 321 тысяча, которую они призвали, уже на фронте и наши военные их перемалывают, часть сейчас на полигонах. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Данилов.