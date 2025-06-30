РФ готовит новую волну фейков об Украине после саммита ЕС: что задумал Кремль

Российская пропагандистская машина активизирует усилия сразу по нескольким направлениям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В частности, Кремль снова пытается дискредитировать евроинтеграционный курс Украины, мобилизационные процессы в ВСУ и одновременно продвигает антизападную риторику на фоне саммита БРИКС, санкций ЕС и эскалации между США и Ираном.
После саммита ЕС 26-27 июня прокремлевские ресурсы активизировали информационные атаки на тему вступления Украины в Евросоюз. Месседжи, которые продвигают российские медиа и политики, базируются на утверждениях об "угрозе для Европы", которую якобы несет Украина.
В частности, звучат заявления об "экономической непривлекательности" Украины, "военной дестабилизации" и "расколе в ЕС". Цель - подорвать поддержку Киева со стороны европейских партнеров.
Россия также продолжает навязывать миру образ Украины как якобы террористического государства. Для этого удары ВСУ по военным целям в оккупированном Крыму или на территории РФ подаются как "акты террора".
Такая риторика направлена на зарубежную аудиторию и имеет целью поставить под сомнение право Украины на самозащиту.
Еще одно направление - кампания по дискредитации мобилизации в Украине. Пропагандисты распространяют видео с якобы жесткими задержаниями, часто фейковые или вырванные из контекста.
Цель - вызвать недоверие к власти и деморализовать общество. Также появляются призывы к сопротивлению украинским военным.
На фоне саммита БРИКС кремлевские СМИ пытаются показать этот формат как "реальную альтернативу G7".
Россия представляет себя как лидера многополярного мира, акцентируя внимание на борьбе с "гегемонией Запада", в частности доллара. Отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите российские ресурсы подают как незначительную деталь.
18-й пакет санкций ЕС стал поводом для новой волны дезинформации. Российские медиа утверждают, что ограничения якобы не вредят экономике РФ, зато провоцируют кризис в самом ЕС.
Продвигаются месседжи о "провале санкционной политики", внутренних разногласиях в ЕС и требованиях отдельных стран возобновить сотрудничество с РФ.
Прокремлевские аналитики пытаются убедить европейцев, что НАТО готовится к нападению на РФ, а не защищается. Особое внимание - странам Балтии, которые изображаются как главные провокаторы большой войны.
После эскалации между США, Израилем и Ираном российская пропаганда пытается выставить РФ как ключевую стабилизирующую силу. Распространяется тезис о совместной борьбе РФ и Ирана против "единого врага", с акцентом на положительный имидж РФ среди стран Глобального Юга.
На фоне внутренних событий в Армении (аресты влиятельных лиц) РФ активизирует кампанию против Пашиняна, обвиняя его в преследовании церкви и оппозиции. Цель - вернуть влияние на Ереван и подорвать доверие к прозападному курсу страны.
Накануне дня независимости Беларуси ожидается очередная волна антиукраинской кампании. Пропаганда будет распространять заявления о якобы подготовке Украиной терактов, участие в сговоре с Западом и угрозу суверенитету Беларуси. Цель - мобилизовать население вокруг Лукашенко.
После гибели двух граждан азербайджанского происхождения в РФ развернута масштабная информационная кампания. Российская пропаганда продвигает нарративы об "этнической мафии", обвиняет Азербайджан во вмешательстве в дела РФ и сотрудничестве с Западом. Это очередной шаг Кремля к запугиванию соседних стран и демонстрации жесткого контроля над национальными меньшинствами.
Напомним, что ранее Центр противодействия дезинформации предупреждали об активизации информационно-психологических операций со стороны РФ во второй половине июня.
Пропаганда Кремля сосредоточится сразу на нескольких направлениях: дискредитация украинской делегации на переговорах в Стамбуле, попытки демонизировать ВСУ, манипуляции темами НАТО, пленных, похищенных детей и даже Луны гордости.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.