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РФ готовит новый массированный удар по Украине, - Воздушные силы

11:09 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)

Украина уже несколько дней получает предупреждение о подготовке России к новому удару. Среди возможных целей остается энергетика и критическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната в телеэфире.

По словам Игната, российские стратегические бомбардировщики могут в течение половины дня перелететь на европейскую часть России, откуда враг может готовить следующий удар.

Он отметил, что информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней. Поэтому такие сообщения не являются неожиданными для украинских военных.

Игнат подчеркнул, что Россия не отказалась от намерений избивать по энергетическим объектам и критической инфраструктуре Украины. Поэтому силы обороны готовятся к возможной атаке.

В то же время, Украина рассчитывает на усиление военной помощи от партнеров. В частности, речь идет о боеприпасах для зенитных пушек и самолетов, а также ракетах малого и среднего радиуса действия.

Напомним, 6 ноября президент Владимир Зеленский предупреждал о новых планах РФ атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру. Он также отметил необходимость в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Кроме того, 10 ноября источник РБК-Украина в ГУР сообщил, что Россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности. Речь идет, в частности, об элеваторах, складах, масличных заводах, молокозаводах, мясокомбинатах и птицефабриках.

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