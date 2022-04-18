РФ може готувати в містах України провокативні обстріли у Великодню ніч, - РНБО

"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в РНБО, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це "може статися", а саме такіі:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.



В РНБО звертають увагу, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.



"Про це повідомляє і міноборони РФ, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами. Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли храм на Вербну неділю.

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