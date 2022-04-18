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РФ може готувати в містах України провокативні обстріли у Великодню ніч, - РНБО

Фото: РФ може готувати в містах України провокативні обстріли у Великодню ніч (wikipedia)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти можуть влаштувати обстріл храмів у низці міст України у Великодню ніч. При цьому звинувативши у скоєному українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в РНБО, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це "може статися", а саме такіі:

  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська.


В РНБО звертають увагу, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Про це повідомляє і міноборони РФ, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами. Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли храм на Вербну неділю.

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РНБОВійна Росії проти України