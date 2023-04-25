РФ не готова к новым штурмам Угледара: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

По состоянию на 24 апреля украинские войска добились незначительных успехов к югу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 24 апреля, показывают, что украинские войска добились незначительных успехов к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной) и к юго-востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной) в неопределенные даты.

24 апреля российский военный блоггер заявил, что украинские силы отразили неопределенные позиции вблизи Белогоровки и что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Невского (18 км северо-западнее Кременной) и Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска 23 и 24 апреля не предпринимали наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский 24 апреля заявил, что российские войска ведут безуспешные штурмы на лиманском направлении.

Глава Северодонецкой РГА Роман Власенко 23 апреля сообщил, что российские войска строят укрепления вокруг Северодонецка и других крупных городов и дорог в оккупированной Луганской области.

Украинские войска продолжают обстреливать российские тыловые узлы в тыловых районах Луганской области. Российские оккупационные чиновники утверждали, что украинские войска нанесли удар с HIMARS по Алчевску (более 50 км от линии фронта на трассе T0504) 22 апреля.

Бывший "посол" так называемой "ЛНР" в России Родион Мельник 24 апреля заявил, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в оккупированных Ровеньках Луганской области (более 100 километров от линии фронта на перекрестке Т1320 и Т1322). На видео с геолокацией видно, как пожарные пытаются потушить пожар в Ровеньках.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и не совершили никаких подтвержденных территориальных достижений в городе 23 и 24 апреля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали атаковать Бахмут и что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Новомаркового (12 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута) ), Хромового (непосредственно северо-западнее Бахмута) и Ивановского (непосредственно юго-западнее Бахмута) 23 и 24 апреля.

23 апреля Министерство обороны России (МО) заявило, что силы группы "Вагнера" захватили два неопределенных квартала в западном Бахмуте. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продолжают бои, чтобы отбросить российские войска от дороги Хромово-Времени Яр, вдоль которой, по словам одного из них, наступали войска "Вагнера", и что российские войска вели позиционные бои к северо-западу от Бахмута вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Они также утверждали, что 23 и 24 апреля силы группы Вагнера наступали в северном и западном Бахмуте, в том числе в районе железнодорожного вокзала. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что работа его боевиков состоит в том, чтобы истощить украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута не изменит оперативную ситуацию России в направлении Донецкой области.

24 апреля русские войска продолжали вести наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Новокалинового (8 км севернее Авдеевки), Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (непосредственно западнее г. Донецк) и Новомихайловки (10 км юго-западнее г. Донецк) 23 и 24 апреля.

23 апреля российские военные блоггеры заявили, что российские войска продвинулись к юго-западу от Водяного (6 км к юго-западу от Авдеевки) и совершили наземные атаки вблизи Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) и Новобахмутовки (8 км к северо-западу от Авдеевки) .

"Военкор" 24 апреля заявил, что российские войска продвинулись в районе Невельского и атаковали вблизи Керамика (10 км к северу от Авдеевки). 24 апреля представитель Украинского объединенного пресс-центра ВОВ полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска перебросили в район Авдеевки неопределенную танковую бригаду.

23 и 24 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска не производили наземных ударов на западе Донецкой области. Дмитрашковский 23 апреля заявил, что российские войска нанесли большую серию авиаударов по Угледару, и предупредил 23 и 24 апреля, что недавнее увеличение огня из косвенной наводки по Угледару указывает на то, что российские войска, возможно, готовятся к новому наступлению в этом районе.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска прорвали украинскую оборону у Великой Новоселки (32 км северо-западнее Угледара) и атаковали Угледар 23 апреля.

"ISW продолжает оценивать, что российским силам, вероятно, не хватает боевой силы, необходимой для поддержания какого-либо значимого наступления на Угледарском направлении, особенно в битве за Бахмут", - заявили аналитики.

"Южная ось"

Некоторые российские источники опровергли заявления других российских военных блоггеров о том, что украинские силы заняли крепкие позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо 23 апреля заявил, что украинские войска не создали плацдарму через реку Днепр, утверждая, что украинские войска лишь осуществляют периодические рейды, которые российские войска отражают. Сальдо отметил, что российские войска полностью контролируют восточный берег Херсонской области.

Некоторые известные, в том числе связанные с Кремлем, российские "военкоры" также отрицали наличие украинского плацдарма через Днепр 24 апреля. Другие же критиковали Сальдо за ложное отражение российскими властями оперативной ситуации в Херсонской области, критика напоминала критику после падения Херсона в ноябре 2022 года.

Один военный блоггер заявил, что украинские силы пытаются закрепиться на острове Большой Потемкин (непосредственно юго-западнее Херсона).

"ISW не считает, что украинские силы установили плацдарм через Днепр по состоянию на 24 апреля. ISW оценил 22 апреля, что украинские силы установили длительное присутствие в некоторых районах восточного берега Херсонской области, но не плацдарм", - отметили аналитики.

Российские войска продолжают вести оборонительные деяния в Запорожской области. Представитель ВСУ на Таврическом оперативном направлении полковник Алексей Дмитрашковский 23 апреля заявил, что российские войска продолжают возводить укрепления, налаживать противотанковые меры и минировать позиции на Новопавловском и Ореховском направлениях.

На геолокационных кадрах, опубликованных 24 апреля, видны подразделения 177-го морского пехотного полка Каспийской флотилии, действующие у Дорожнянки Запорожской области. На опубликованных 23 апреля кадрах видно, как в запорожском направлении действуют подразделения 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия Восточного военного округа). Российские войска вели регулярные обстрелы западнее Гуляйполя в Запорожской и Херсонской областях.

Российские "военкоры" выразили продолжающуюся обеспокоенность возможным контрнаступлением Украины вдоль линии фронта в Запорожской области 23 и 24 апреля. Они утверждали, что украинские войска сосредоточены в Запорожской области и готовятся нанести удар в направлении Орехова (50 км к юго-востоку от города Запорожья), Роботиного (14 км к югу от Орехова), и Очеретоватого (29 км к юго-востоку от Орехова).

Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска сосредотачиваются под Гуляйполем и активно опрокидывают технику вдоль линии фронта в Запорожской области. Рогов заявил, что украинские силы могут попытаться пересечь Каховское водохранилище, чтобы взять Энергодар или выйти в Азовское море и взять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после успешного контрнаступления.