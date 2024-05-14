В РФ дрон атаковал поезд с топливом, взорвалась цистерна и вспыхнул пожар (видео)

Воздушные атаки в России

В последнее время в разных регионах России фиксируются постоянные атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, а также загадочные взрывы и пожары.

Ночью 13 мая Липецкую область атаковали беспилотники. На одной из электроподстанций в регионе вспыхнул пожар.

Также той ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.

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