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В РФ дрон атаковал поезд с топливом, взорвалась цистерна и вспыхнул пожар (видео)

Фото: в России беспилотник атаковал поезд с нефтепродуктами, произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Волгоградской области РФ беспилотник атаковал грузовой поезд, перевозивший топливо в цистернах. Ряд вагонов сошел с рельсов, произошел взрыв и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Инцидент произошел в районе станции Котлубань около часа ночи по местному времени. В результате удара БПЛА, одна цистерна взорвалась и загорелись два вагона с топливом. Произошел разлив нефтепродуктов на землю и загорелась трава.

Всего с рельсов сошли 9 вагонов. Причиной аварии официально признано вмешательство посторонних лиц.

Пострадавших нет. Продолжается тушение пожара.

Воздушные атаки в России

В последнее время в разных регионах России фиксируются постоянные атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, а также загадочные взрывы и пожары.

Ночью 13 мая Липецкую область атаковали беспилотники. На одной из электроподстанций в регионе вспыхнул пожар.

Также той ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.

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