У РФ та на Донбасі незаконно утримують понад 400 українців, - Денисова

За її словами, з усіх політв'язнів за політично-релігійними мотивованими звинуваченнями переслідують 130 українців. З низ 121 перебуває в ув'язненні (15 - у тимчасово окупованому Криму, 106 - на території РФ) і дев'ять осіб позбавлені права на свободу пересування.

На окупованому Донбасі знаходяться 314 українців, з них 33 - жінки та 44 - військовослужбовці. Серед цих ув'язнених багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники.

"76 людей вже засуджено до тривалих термінів, решта - 45 осіб перебувають під судом та слідством", - написала український омбудсман.

Вона зазначила, що завдяки прийнятому закону закріплюється можливість надання медичної та реабілітаційної допомоги, санаторно-курортного лікування особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України. Крім того, після звільнення цих осіб передбачається відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надається для захисту їхніх прав та законних інтересів.