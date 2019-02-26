РФ повинна негайно звільнити українських моряків, - Волкер

За словами Волкера, необхідно забезпечити мирне проходження кораблів через Керченську протоку

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в ходе атаки РФ в Азове. Об этом он заявил в ходе визита в Одессу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

Волкер подчеркнул необходимость обеспечения мирного прохода кораблей через Керченский пролив.

"Мы не признаем нападение России на военные украинские корабли. Это незаконный акт, и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Мы хотим и стремимся, чтобы таких инцидентов в будущем не случалось. Через определенную коммуникацию надо, чтобы мирным путем корабли могли проходить через Керченский пролив и следовать к портам в Азовском море", - отметил спецпредставитель.

Напомним, в начале февраля Курт Волкер заявил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией, пока российская власть не освободит украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива.

Как писало РБК-Украина, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если РФ будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченском проливе.

Она подчеркивала, что Европейский союз на этой неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

Добавим, , 20 февраля Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.