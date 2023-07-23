РФ в придачу к ''Ониксам'' и Х-22 атаковала Одессу баллистикой

"Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Сообщается, что силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города пострадали фасады и крыши, выбиты окна.

Известно, что в городе образовалось несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.

Ночная атака россиян по Одессе 23 июля

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Так, ночью 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по городу и области. По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Сообщается, что в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор в городе, также повреждены многоэтажные дома. Известно, что один человек погиб, 19 получили ранения.