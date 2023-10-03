РФ депортирует Джелялова и еще двух крымских политзаключенных. МИД ответило на репрессии

В ведомстве отметили, что российская оккупационная "администрация" в Крыму с момента захвата украинского полуострова развернула целенаправленную репрессивную кампанию с целью искоренения любых форм нелояльности.

"Одной из главных жертв репрессий стал коренной народ Крыма - крымские татары, сотни из которых подверглись различным формам преследований по этнической, политической, религиозной почве", - говорится в комментарии МИД.

В министерстве подчеркнули, что РФ должна выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", что была принята 15 декабря 2022 года. Она требует освободить незаконно задержанных украинцев.

Так, в МИД решительно осудили принудительное этапирование граждан Украины Джеляла и братьев Ахтемовых из оккупированного Крыма в Россию. В ведомстве потребовали от международного сообщества давления на РФ для немедленного освобождения незаконно заключенных украинцев.

"Призываем международное сообщество и партнеров Украины, в том числе в рамках Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных российской оккупационной администрацией в Крыму, и ввести новые санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследований граждан Украины", - заявили в МИД.

Преследование Джеляла и братьев Ахтемовых

Нариман Джелял - первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенный в Крыму с 2016 года как "экстремистская организация", а Азиз и Асан Ахтемовы являются крымскотатарскими активистами. Все трое были задержаны силовыми структурами оккупационной "администрации" в сентябре 2021 года по сфабрикованным обвинениям.

Той же осенью Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых дополнительно обвинили в преступлениях, которые они не совершали.

После почти года "расследования" 21 сентября 2022 года в Крыму их "приговорили". Джелялу дали 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, и назначили штраф 700 тысяч рублей и 1 год и 6 месяцев ограничения свободы передвижения.

Оккупационный суд "приговорил" Асана Ахтемова к 15 годам срока со штрафом 500 тысяч рублей и сроком ограничения свободы передвижения 1 год. А Азизу Ахтемову дали 13 лет лишения свободы, назначили штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы передвижения на 1 год.