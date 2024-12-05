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РФ за день "уронила" три авиабомбы на свои села

Иллюстративное фото: РФ за день "уронила" три авиабомба в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские пилоты в очередной раз "уронили" авиабомбы на территорию сел Российской Федерации. На этот раз это произошло в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По данным источников ASTRA, в конце ноября российские ВКС уронили сразу три ФАБа на Белгородскую область.

Известно, что один из них "нештатно сошел" рядом с жилым домом в селе Веселая Лопань Белгородского района. Это более чем в 30 км от границы с Украиной. Пострадавших и повреждений удалось избежать.

Другая авиабомба упала в поле в 7 километрах от села Бессоновка. Третью за день ФАБ нашли в селе Драгунское. На этот раз боеприпас упал в районе подстанции, в 3 километрах от жилых домов.

Не первый случай падения авиабомб в России

Всего, по данным ASTRA, известно о по меньшей мере 162 случаях падения авиабомб в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год.

В частности, ранее сообщалось также о тире случаях таких ситуаций.

Использование авиабомб с УМПК для атак по Украине

Чтобы противодействовать украинским ПВО, Россия начала оснащать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. Это модернизация добавляет бомбам крылья и спутниковое наведение, что позволяет запускать их с территории РФ.

Российская армия активно использует УМПК с весны этого года, однако обновленные ФАБ оказались ненадежными - бомбы нередко не долетают до цели.

В частности, 4 мая российский самолет сбросил ФАБ-500 на Белгород, что привело к ранению семи человек.

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