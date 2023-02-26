RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ из-за шторма не вывела в Черное море ракетоносители, но угроза остается, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя из-за шторма. Однако угроза остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что вчера в Черном море на дежурстве находился один носитель ракет врага, однако вечером его вывели в место базирования.

"Корабли РФ прижимаются ближе к Восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что отдают себе отчет, что дальнобойное оружие все ближе и ближе", - добавила Гуменюк.

Спикер предупредила, что, несмотря на шторм, угроза никуда не исчезла, ведь россияне за несколько часов могут подготовить и вывести ракетоносители.

"Вполне вероятно, что враг применяет тактику усыпления бдительности. Как помните в той притче: волк, волк, а потом никто не помогает. Они пытаются изматывать психологию и психику нашего населения постоянными обстрелами, активностью авиации, а затем неожиданно могут нанести ракетный удар" ", - объяснила Гуменюк.

Напомним, накануне Наталья Гуменюк отмечала, что российские оккупанты активизировали воздушную разведку, не исключено, что РФ таким образом может готовиться к ударам.

Кроме того, военные предупреждали, что враг может нанести массированный удар и после годовщины вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиВойна в УкраинеВойна России против Украины