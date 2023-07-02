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РФ из-за недоверия к коллаборантам не говорит им о расположении войск, - ЦНС

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Воскресенье 02 июля 2023 15:40
РФ из-за недоверия к коллаборантам не говорит им о расположении войск, - ЦНС Фото: РФ по недоверию к коллаборантам не говорит им о расположении войск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти теряют доверие к коллаборантам и людям, которые предали Украину, поэтому не говорят им о месторасположении своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, российским военным категорически запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами из оккупационных администраций. Это делается для того, чтобы избежать утечки информации.

Кроме этого, РФ усиливает контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях.

"Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении российских войск", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, россиянам запрещено не только согласовывать с оккупационными администрациями месторасположение военных, но и привлекать гражданских к проведению работ по обустройству командных пунктов.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее мы сообщали, что в оккупации гражданские не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи.

Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются:

  • отсутствие товаров для детей;
  • постоянные перебои в снабжении электроэнергией и природным газом;
  • дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации.

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