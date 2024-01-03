В РФ спустя сутки "нашли" пострадавших после обстрела своей ракетой села под Воронежем

В России спустя сутки "нашли" пострадавших после обстрела своей ракетой села Петропавловка в Воронежской области. Там насчитали 4 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Так, по заявлению местной власти, в селе Петропавловка Воронежской области якобы четыре человека пострадали в результате "аварийного схода боеприпаса" с российского самолета, который произошел 2 января.

"К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека", - цитирует издание местного губернатора Александра Гусева.

Он добавил, что после обследования разрушенного жилья якобы было решено заново построить девять домов. Кроме того, в селе пострадала школа, в которой учатся 32 ребенка: в здании выбило часть окон и пострадала крыша.

Обстрел Петропавловки Воронежской области

2 января в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы. Позже Минобороны России заявило, что у российского самолета, который пролетал над Воронежской областью, "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса". Тогда в ведомстве заявили, что пострадавших нет.

Напомним, Воронежская область РФ граничит с Украиной со стороны Луганской области. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.